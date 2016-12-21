США наложили санкции на тульский комбинат по производству рыбного филе

В связи с событиями на Украине США расширили санкционный список против РФ. В список внесли семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом, передаёт ТАСС.

Под санкциями оказались десять предприятий, в название которых входит слово «элеватор»: от «Албашского элеватора» до «Величковского элеватора».

А также ЗАО «Хомяковский хладокомбинат» из Тульской области, производящий рыбное филе.

Среди компаний, попавших в обновлённый американский санкционный список по Украине, особо выделяется «Новатэк»: в перечне содержатся сразу девять её региональных подразделений. Также в «чёрные списки» включены компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт «Стройпроект», компания «Трансфлот» и другие.

Кроме того, в новый список попали компании «Агрокредит-Информ», ООО «Агроторг» и ООО «Шервуд Премьер» из Москвы, ОАО «Рассвет» из Ленинградской области, ЗАО «Тернефтегаз» и ООО «Яргео» из Ямало-Ненецком автономном округе.