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Срочно пересмотрите «Иронию судьбы...», если не ответите на все 10 вопросов теста

Срочно пересмотрите «Иронию судьбы...», если не ответите на все 10 вопросов теста

Этот фильм сняли, когда многих из нас еще и на свете не было.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был снят ровно 50 лет назад! Кажется, мы знаем о нем всё. Проверим? Сегодня все вместе мы в небольшом угаре отправляемся на самолете из Москвы в Ленинград.

 

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