Срочно пересмотрите «Иронию судьбы...», если не ответите на все 10 вопросов теста

Этот фильм сняли, когда многих из нас еще и на свете не было.

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» был снят ровно 50 лет назад! Кажется, мы знаем о нем всё. Проверим? Сегодня все вместе мы в небольшом угаре отправляемся на самолете из Москвы в Ленинград.

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