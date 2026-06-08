Опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.

В выходные Тульская область подверглась массированной атаке БПЛА. По данным канала главы региона Дмитрия Миляева, в регионе за 6 и 7 июня было сбито 67 беспилотников.

В субботу, 6 июня, в ходе отражения воздушной атаки обломки сбитого беспилотника задели хозяйственные постройки, а также выбили окна в одном из многоквартирных домов.

Напомним, в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. Губернатор напомнил, что упавшие на землю обломки могут содержать взрывчатые вещества.

«Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.