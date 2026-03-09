  1. Моя Слобода
Жители Тульской области отложили на пенсию почти 5 млрд рублей

Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Жители Тульской области отложили на пенсию почти 5 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Туляки заключили 105 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений и внесли на счета 4,9 млрд рублей. Программа долгосрочных сбережений направлена на формирование дополнительных сбережений при поддержке государства.

В течение десяти лет на счет участника будет добавляться до 36 тысяч рублей в год. Накопления можно использовать через 15 лет или по достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин.

Для участия в программе, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

Все средства, включая доход от их инвестирования, застрахованы государством на 2,8 млн рублей. Кроме того, участники могут ежегодно оформлять налоговый вычет от суммы взносов.

