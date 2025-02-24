Тулячке присвоили звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике

Фото Олега Наумова.

Такого результата в Тульской области не было более 25 лет!

Высоких результатов в художественной гимнастике добилась 15-летняя Анастасия Власенко. Свой путь в спорте она начала в Туле в три с половиной года, до 12 лет Настя тренировалась у К. А. Захаровой.

Сейчас Анастасия Власенко — многократный победитель и призер турниров и чемпионатов, городских и областных кубков, всероссийских соревнований по художественной гимнастике.

С 14 лет тренируется по руководством Л. И. Савицкой, К. М. Баркан, Е. Г. Дементьевой. Настя — член сборной города Москвы, член сборной РФ (основной состав). Победитель международных соревнований в Таиланде, Дубае, Китае и т. д.

В 2020 году получила звание «Юное дарование» (Тула).

Победитель международных соревнований в рамках Кубка России 2023 (выступление с лентой). Бронзовый призер первенства ЦФО.

Приказ о присвоении ей звания мастера спорта международного класса по художественной гимнастике подписан 19 февраля 2025 года Министерством спорта РФ.

Гордимся Анастасией и желаем дальнейших успехов.