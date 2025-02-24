  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тулячке присвоили звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячке присвоили звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике
Фото Олега Наумова.

Тулячке присвоили звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике

Такого результата в Тульской области не было более 25 лет!

Высоких результатов в художественной гимнастике добилась 15-летняя Анастасия Власенко. Свой путь в спорте она начала в Туле в три с половиной года, до 12 лет Настя тренировалась у К. А. Захаровой. 

Сейчас Анастасия Власенко — многократный победитель и призер турниров и чемпионатов, городских и областных кубков, всероссийских соревнований по художественной гимнастике. 

IMG_20250219_221844_692.jpg

С 14 лет тренируется по руководством Л. И. Савицкой, К. М. Баркан, Е. Г. Дементьевой. Настя — член сборной города Москвы, член сборной РФ (основной состав). Победитель международных соревнований в Таиланде, Дубае, Китае и т. д.

В 2020 году получила звание «Юное дарование» (Тула).

IMG_20250221_144437_906.jpg

Победитель международных соревнований в рамках Кубка России 2023 (выступление с лентой). Бронзовый призер первенства ЦФО. 

Приказ о присвоении ей звания мастера спорта международного класса по художественной гимнастике подписан 19 февраля 2025 года Министерством спорта РФ.

ON1_1338A.JPG

Гордимся Анастасией и желаем дальнейших успехов. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:00 +9
Другие статьи по темам
Событие
художественная гимнастиказвание мастер спорта международного класса по художественной гимнастике
Люди
Анастасия Власенко
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк завоевал бронзу на чемпионате России по рукопашному бою
Туляк завоевал бронзу на чемпионате России по рукопашному бою
Тульская таможня приняла первые фуры с электронными навигационными пломбами
Тульская таможня приняла первые фуры с электронными навигационными пломбами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.