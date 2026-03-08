Певица Катя Кищук опубликовала клип, снятый в Туле

В кадре — центр областной столицы, а также Заречье.

Кадр из видео.

Экс-участница группы «Серебро», певица Катя Кищук презентовала новый клип, съемки которого прошли в родной для нее Туле. Песня выпущена на английском языке.

В соцсетях тулячка отметила, что в планах у нее также запись треков на русском.