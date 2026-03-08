  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Певица Катя Кищук опубликовала клип, снятый в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Певица Катя Кищук опубликовала клип, снятый в Туле

В кадре — центр областной столицы, а также Заречье.

Певица Катя Кищук опубликовала клип, снятый в Туле
Кадр из видео.

Экс-участница группы «Серебро», певица Катя Кищук презентовала новый клип, съемки которого прошли в родной для нее Туле. Песня выпущена на английском языке.

В соцсетях тулячка отметила, что в планах у нее также запись треков на русском.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
8 марта, в 17:30 −7
Другие статьи по темам
Люди
Катя Кищук
Место
Тула
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
Жизнь Тулы и области
«Возможно, моя специальность реально пригодится»​​​​​​​: студент ТулГУ рассказал, почему пошел на СВО
сегодня, в 11:04, 70 2597 -10
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Мне нужен полный анализ, а людям нужна правда»: Миляев поручил разобраться с каждой ямой в Тульской области
сегодня, в 12:30, 57 2200 -16
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские студенты, выбравшие службу в войсках беспилотных систем, получат по 2 млн рублей
сегодня, в 18:02, 55 865 -11
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 марта: малооблачно и до +8 градусов
сегодня, в 07:00, 128 1734 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названа тройка самых популярных фильмов, которые смотрели туляки в кинотеатрах
Названа тройка самых популярных фильмов, которые смотрели туляки в кинотеатрах
Как в Туле прошла ночная лыжная гонка памяти Веденина: репортаж
Как в Туле прошла ночная лыжная гонка памяти Веденина: репортаж

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.