Певица Катя Кищук опубликовала клип, снятый в Туле

Экс-участница группы «Серебро», певица Катя Кищук презентовала новый клип, съемки которого прошли в родной для нее Туле. Песня выпущена на английском языке.
В соцсетях тулячка отметила, что в планах у нее также запись треков на русском.
В кадре — центр областной столицы, а также Заречье.
Экс-участница группы «Серебро», певица Катя Кищук презентовала новый клип, съемки которого прошли в родной для нее Туле. Песня выпущена на английском языке.
В соцсетях тулячка отметила, что в планах у нее также запись треков на русском.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте