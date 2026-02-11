  1. Моя Слобода
В Тульской области стартовал спортивный фестиваль «Крошка ГТОшка»

Масштабное мероприятие для детей от 6 до 9 лет проходит в регионе уже второй раз.

Фото минспорта Тульской области.

В среду, 11 февраля, в день открытия фестиваля, тестирования на сдачу нормативов ГТО прошли в Туле, Щекино, Новомосковске, Донском, Узловой, Белёве и Новогурово.

Фестиваль проводится при поддержке министерства спорта и министерства образования Тульской области  в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В этом году участие в нём примет более 7000 юных спортсменов — почти вдвое больше, чем в 2025 году. Программа разделена на две возрастные ступени и включает пять дисциплин: бег, наклоны, прыжки в длину, метание и смешанное передвижение. 

Муниципальный этап продлится до 15 марта, после чего сильнейшие участники встретятся на региональном финале 29 марта в МСК «Тулица».

сегодня, в 08:00 +1
