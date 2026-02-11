Почти 15 тысяч тульских девятиклассников заявились на итоговое собеседование

Это одно из условий допуска к итоговой аттестации выпускников.

Фото Алексея Пирязева.

Вчера, 11 февраля, в Тульской области прошло итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Более 14,7 тысячи школьников региона зарегистрировались на основную дату экзамена.

Успешная сдача собеседования — обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Школьникам нужно было прочитать текст вслух, пересказать его, высказаться по определенной теме и пообщаться с экзаменатором-собеседником.

Длительность собеседования — 15 минут, но участникам с проблемами здоровья время увеличат на полчаса. Проверка проводится по системе «зачет»/«незачет».

При неудовлетворительном результате или уважительной причине пропуска собеседование можно пересдать 11 марта или 20 апреля.