Дмитрий Миляев и Сергей Орёл открыли чемпионат по лыжным гонкам и служебному двоеборью органов безопасности ЦФО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 февраля в лыжероллерном центре «Веденино» дали старт чемпионату по лыжным гонкам и соревнованиям по служебному двоеборью среди органов безопасности Центрального федерального округа. Всего за награды борются 88 спортсменов. Участие в турнире принимают 22 команды, представляющие органы безопасности из всех регионов Центрального федерального округа.

Участников и гостей поприветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», подчеркнул: сегодня развитию спорта в стране уделяется первостепенное внимание на самом высоком уровне.

«Профессиональный и массовый спорт активно развиваются в нашей стране. Этому вопросу огромное внимание уделяет Президент Владимир Путин. Созданы все структуры — от Минспорта до Совета при Президенте и комиссии Госсовета», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор особо подчеркнул, что зимний формат служебного двоеборья проводится в Тульской области впервые. Он выразил уверенность, что у турнира большое будущее и он станет доброй традицией региона.

С приветственным словом к участникам также обратился начальник УФСБ России по Тульской области Сергей Орёл. Он назвал соревнования настоящим праздником спорта, дружбы и здорового образа жизни, пожелав командам ярких побед и высоких достижений.