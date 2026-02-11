  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Дмитрий Миляев и Сергей Орёл открыли чемпионат по лыжным гонкам и служебному двоеборью органов безопасности ЦФО - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев и Сергей Орёл открыли чемпионат по лыжным гонкам и служебному двоеборью органов безопасности ЦФО

В «Веденино» стартовали соревнования силовиков.

Дмитрий Миляев и Сергей Орёл открыли чемпионат по лыжным гонкам и служебному двоеборью органов безопасности ЦФО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 февраля в лыжероллерном центре «Веденино» дали старт чемпионату по лыжным гонкам и соревнованиям по служебному двоеборью среди органов безопасности Центрального федерального округа. Всего за награды борются 88 спортсменов. Участие в турнире принимают 22 команды, представляющие органы безопасности из всех регионов Центрального федерального округа.

Участников и гостей поприветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Глава региона, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», подчеркнул: сегодня развитию спорта в стране уделяется первостепенное внимание на самом высоком уровне.

«Профессиональный и массовый спорт активно развиваются в нашей стране. Этому вопросу огромное внимание уделяет Президент Владимир Путин. Созданы все структуры — от Минспорта до Совета при Президенте и комиссии Госсовета», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор особо подчеркнул, что зимний формат служебного двоеборья проводится в Тульской области впервые. Он выразил уверенность, что у турнира большое будущее и он станет доброй традицией региона.

С приветственным словом к участникам также обратился начальник УФСБ России по Тульской области Сергей Орёл. Он назвал соревнования настоящим праздником спорта, дружбы и здорового образа жизни, пожелав командам ярких побед и высоких достижений.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:08 0
Другие статьи по темам
Событие
чемпионат
Люди
Дмитрий Миляев Сергей Орел
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал Алексею Дюмину об экономических успехах Тульской области
сегодня, в 07:19, 50 1900 -21
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 февраля: небольшой морозец и пониженное давление
сегодня, в 07:00, 51 1103 1
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
Жизнь Тулы и области
Тульский стилист Рогов перестал вести «Модный приговор» после скандала в Куршевеле
сегодня, в 12:03, 46 1867 -2
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
Жизнь Тулы и области
«На работу уехать невозможно!»: тулячка пожаловалась на работу общественного транспорта 
сегодня, в 09:27, 41 2674 9

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Компания «Полипласт Новомосковск» и общественная организация «Экологическая защита» провели очередной этап игры «Час Земли»
Компания «Полипласт Новомосковск» и общественная организация «Экологическая защита» провели очередной этап игры «Час Земли»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.