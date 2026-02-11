  1. Моя Слобода
Тульский оркестр русских народных инструментов отправится в гастрольный тур по России

Гастроли пройдут с 24 мая по 4 июня. (6+)

Оркестр русских народных инструментов «Тула» отправится в гастрольный тур по России, выступая в рамках Федеральной программы «Мы — Россия». В 2026 году гастроли пройдут с 24 мая по 4 июня.

Артисты выступят на сценах Орла, Майкопа, Лабинска, Кисловодска, Ставрополя, села Прасковея Ставропольского края и Астрахани. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Владимир Аленичев.

«Благодаря программам „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ ежегодно миллионы жителей больших и малых городов имеют возможность увидеть лучшие спектакли и концертные программы коллективов из разных уголков нашей страны, стран ближнего зарубежья, а артисты — получить бесценный опыт и новых зрителей», — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

сегодня, в 15:31 0
