  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок»

Церемония закрытия состоялась в Тульской областной библиотеке.

Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства – министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.

– Тульская земля испокон веков славится своими талантами, в числе которых такие великие мастера слова, как Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев и Василий Андреевич Жуковский. Сегодня мы гордимся тем, что традиции великих предшественников продолжают новые таланты, –сказала Ольга Гремякова.

kq6sbrfo6k34erar8e393dky9ecs8tkd.jpg

Фестиваль проходил в три этапа. Первые два – предварительная и вспомогательная программы, в рамках которых в течение июня-октября на различных площадках Тулы проходили квизы, мастер-классы, встречи с авторами и иллюстраторами.

В рамках основной программы состоялись лекции, творческие встречи с авторами, тренинги по работе со словом, книжный стендап. Известные писатели, литературоведы, филологи и издатели страны рассказали, какие жанры литературы сейчас популярны, как найти читателей и свое место на книжном рынке, заинтересовать издательства и как зарабатывают современные авторы.

empa7mxebxmok8mbxivhxe1575mpxooe.jpg

Участие в мероприятиях фестиваля приняли более 500 молодых талантов, проявляли интерес и поэты из других регионов, что заставляет задуматься о расширении границ конкурса в будущем. В рамках фестиваля подвели итоги конкурса молодых литераторов Тульской области в номинациях проза, поэзия и краеведение. В конкурсе приняли участие порядка 70 работ.

n21xha8j8a7uic0jj4ja5ygf0j8a3dtk.jpg

Также презентовали пятый номер литературного альманаха «Аристарх и Мардарий» – проекта Регионального библиотечно-информационного комплекса. В периодическом издании публикуются яркие таланты фестиваля «Сверчок».

Поддержка литературного творчества и краеведения находится на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева – при его поддержке была учреждена региональная литературная премия им. В. А. Жуковского, ориентированная, прежде всего, на молодых авторов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Сверчоклитературатворчествоправительство Тульской области
Место
Тульская область
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6563 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 415 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3922 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2419 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области более трёх месяцев ищут 44-летнего Юрия Сахарова
В Тульской области более трёх месяцев ищут 44-летнего Юрия Сахарова
«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»
«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.