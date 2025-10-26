В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя правительства – министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова.

– Тульская земля испокон веков славится своими талантами, в числе которых такие великие мастера слова, как Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев и Василий Андреевич Жуковский. Сегодня мы гордимся тем, что традиции великих предшественников продолжают новые таланты, –сказала Ольга Гремякова.

Фестиваль проходил в три этапа. Первые два – предварительная и вспомогательная программы, в рамках которых в течение июня-октября на различных площадках Тулы проходили квизы, мастер-классы, встречи с авторами и иллюстраторами.

В рамках основной программы состоялись лекции, творческие встречи с авторами, тренинги по работе со словом, книжный стендап. Известные писатели, литературоведы, филологи и издатели страны рассказали, какие жанры литературы сейчас популярны, как найти читателей и свое место на книжном рынке, заинтересовать издательства и как зарабатывают современные авторы.

Участие в мероприятиях фестиваля приняли более 500 молодых талантов, проявляли интерес и поэты из других регионов, что заставляет задуматься о расширении границ конкурса в будущем. В рамках фестиваля подвели итоги конкурса молодых литераторов Тульской области в номинациях проза, поэзия и краеведение. В конкурсе приняли участие порядка 70 работ.

Также презентовали пятый номер литературного альманаха «Аристарх и Мардарий» – проекта Регионального библиотечно-информационного комплекса. В периодическом издании публикуются яркие таланты фестиваля «Сверчок».

Поддержка литературного творчества и краеведения находится на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева – при его поддержке была учреждена региональная литературная премия им. В. А. Жуковского, ориентированная, прежде всего, на молодых авторов.