  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала членом нового состава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала членом нового состава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета
Фото Алексея Пирязева.

Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала членом нового состава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета

Это призер Олимпийских игр Гульназ Хатунцева.

На заседании исполкома Олимпийского комитета России утвердили новый состав Комиссии спортсменов на ближайшие четыре года. В него вошла гонщица велокоманды «Марафон-Тула», призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева.

— Очень рада, что была выбрана в состав комиссии спортсменов ОКР нашим спортивным сообществом! Буду работать на благо не только родного мне велоспорта, но и всего Олимпийского движения, — сказала гонщица в интервью пресс-службе команды. 

Гульназ вошла в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России в июле и была одной из 53 кандидатов на включение в комиссию. В августе за претендентов в течение трех недель голосовало около 400 спортсменов, действующих чемпионов страны по всем олимпийским дисциплинам. Десять кандидатов, набравших больше всего голосов, вошли в состав комиссии.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
24 сентября, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Люди
Гульназ Хатунцева
Место
Тула
Прочее
Олимпийский комитет
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4964 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1870 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 466 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1285 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В этом году в 17 многоэтажках Тулы отремонтируют 54 лифта
В этом году в 17 многоэтажках Тулы отремонтируют 54 лифта
Лучшего госслужащего выберут в Тульской области
Лучшего госслужащего выберут в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.