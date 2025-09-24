Велогонщица команды «Марафон-Тула» стала членом нового состава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета

Фото Алексея Пирязева.

На заседании исполкома Олимпийского комитета России утвердили новый состав Комиссии спортсменов на ближайшие четыре года. В него вошла гонщица велокоманды «Марафон-Тула», призер Олимпийских игр в Токио Гульназ Хатунцева.

— Очень рада, что была выбрана в состав комиссии спортсменов ОКР нашим спортивным сообществом! Буду работать на благо не только родного мне велоспорта, но и всего Олимпийского движения, — сказала гонщица в интервью пресс-службе команды.

Гульназ вошла в число кандидатов в члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России в июле и была одной из 53 кандидатов на включение в комиссию. В августе за претендентов в течение трех недель голосовало около 400 спортсменов, действующих чемпионов страны по всем олимпийским дисциплинам. Десять кандидатов, набравших больше всего голосов, вошли в состав комиссии.

