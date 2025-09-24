В этом году в 17 многоэтажках Тулы отремонтируют 54 лифта

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На подъемных механизмах лифтов меняют лебедки, канаты, редукторы – эти работы дорогостоящие и не относятся к текущему обслуживанию лифтов управляющими компаниями. Благодаря программе «Наш район» тулякам не нужно собирать деньги – работы проводятся за казённый счёт.

В доме № 6 по ул. Дементьева на грузовом лифте меняют редуктор – он выработал свой ресурс. Специалисты подрядной организации уже произвели замену, скоро лифт снова начнет работать. По программе «Наш район» в областной столице капитально ремонтируют лифты второй год. В прошлом году в порядок привели три подъемника.

– Дорогой ремонт по программе «Наш район» мы выполняем второй год. Чтобы организовать такие работы, нужно провести общее собрание собственников жилья и составить заявку с соответствующим пакетом документов, – рассказал заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации Тулы Артем Колосков.

По программе «Наш район» работы полностью выполнены на восьми домах – отремонтированы 30 лифтов. Идут пусконаладочные работы и регулировка оборудования. Полностью завершить работы на лифтовом оборудовании должны до 1 октября. Кроме того, в рамках капремонта в текущем году заменят 102 лифта в 17 тульских многоэтажках.