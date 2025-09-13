В гости к «Арсеналу» приехал «Спартак» из Костромы: история противостояний 

Матч состоится уже сегодня

Сегодня, 13 сентября, в Туле состоится матч 10-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приехал «Спартак» из Костромы.

В рамках чемпионатов России команды встречались между собой 8 раз. 3 победы у туляков, 2 — у «Спартака». Еще трижды соперники играли вничью.

На сегодняшний день «Арсенал» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы. А вот дебютанты ФНЛ неожиданно для многих сейчас занимают третье место.

Встречу рассудит 32-летний Станислав Матвеев из подмосковного Троицка, ему помогут Альмир Хатмуллин (Московская область) и Екатерина Курочкина (Малаховка).