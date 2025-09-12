Сегодня в центре Тулы не будут продавать алкоголь

Сегодня на Центральном стадионе «Арсенал» состоится футбольный матч –в 17.00 канониры встретятся с костромским «Спартаком».

В соответствии с действующим законодательством, в Тульской области запрещена продажа спиртных напитков в радиусе километра от места проведения массового мероприятия.

Запрет начинает действовать за три часа до начала мероприятия и заканчивает спустя три часа после его завершения. Таким образом, приобрести любые алкогольные напитки, включая пиво, сидр, медовуху и т. д., в центре Тулы будет невозможно в течение всего дня.