Сегодня в центре Тулы не будут продавать алкоголь

Об этом сообщает администрация оружейной столицы.

Сегодня на Центральном стадионе «Арсенал» состоится футбольный матч –в 17.00 канониры встретятся с костромским «Спартаком». 

В соответствии с действующим законодательством, в Тульской области запрещена продажа спиртных напитков в радиусе километра от места проведения массового мероприятия.

Запрет начинает действовать за три часа до начала мероприятия и заканчивает спустя три часа после его завершения. Таким образом, приобрести любые алкогольные напитки, включая пиво, сидр, медовуху и т. д., в центре Тулы будет невозможно в течение всего дня.

13 сентября, в 10:10 0
