«Училище олимпийского резерва» в Новомосковске возглавит Григорий Борц

Исполняющим обязанности директора ГПУО «Училище олимпийского резерва» в Новомосковске назначен Григорий Борц. В настоящее время он уже приступил к работе.

Григорий Борц с 2009 года трудится в области физической культуры и спорта. В разные годы работал начальником отдела физической культуры и спорта управления по спорту и молодежной политике администрации Тулы, директором спортивной школы «Олимп», а также руководил ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями».

Напомним, предыдущий глава училища был убит в начале лета. Александра Архипова и его знакомого, адвоката Евгения Аксенова, застрелил их общий друг — 43-летний предприниматель из Новомосковска Максим К.