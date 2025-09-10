  1. Моя Слобода
Стали известны самые зелёные районы Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Больше всего леса в Алексинском, Дубенском и Заокском районах.

Самые зелёные районы Тульской области выделяются высоким уровнем лесистости, превышающим средний показатель региона в 14,3%. Об этом сказано в докладе минприроды об экологической ситуации в регионе по итогам 2024 года.

Среди них выделяются пять районов с наибольшими показателями плотности лесных массивов:

  • Алексинский — высокий уровень зеленой зоны и развитая экосистема делают этот район одним из лучших для экологического туризма и активного отдыха.
  • Дубенский — богат хвойными и широколиственными лесами, обеспечивающими свежий воздух и живописные пейзажи.
  • Заокский — привлекает внимание туристов своими уникальными ландшафтами и богатыми лесными ресурсами.
  • Ленинский — обладает обширными лесными угодьями, создающими благоприятные условия для сохранения биоразнообразия.
  • Суворовский — характеризуется значительным количеством зеленых насаждений, способствующих поддержанию экологической устойчивости.

Эти районы входят в группу с показателем лесистости более 25%, демонстрируя богатство природы и привлекательность для любителей экологически чистого пространства.

Менее зеленые зоны расположены преимущественно в Куркинском, Узловском и Новомосковском районах.

Общая площадь лесов Тульской области составляет 385,9 тыс. гектаров, из которых большая часть приходится на земли лесного фонда. Средняя лесистость региона значительно варьируется в зависимости от административного деления, достигая максимальных значений именно в перечисленных районах.

В ведении министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области находится 286,6 тысячи га — площадь земель лесного фонда. Лесной фонд представлен хвойными породами на площади 23,8 тысячи га, твердолиственными — 72,6 тысячи га.

Лесные культуры составляют 53 тысячи га, несомкнувшиеся лесные культуры — 0,7 тыс. га. Общий запас насаждений составляет 69,3 миллиона кубометров.

