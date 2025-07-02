Больше 600 нарушений: полиция подвела итоги рейда «Нелегал» в Тульской области

Полицейские провели в Тульской области первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Правоохранители проверяли организации, где работают иностранцы, места компактного проживания мигрантов, а также их фактическое нахождение.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, выявлено 622 административных правонарушения, из них:
- за нарушение правил въезда, выезда и пребывания — 355;
- за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности — 130;
- за незаконное привлечение к трудовой деятельности — 71.
Принято 51 решение об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации.
Наложено административных штрафов на сумму 3 миллиона 372 тысяч рублей, взыскано 1 миллион 13 тысяч рублей.
Принято 51 решение о выдворении мигрантов за пределы России. Так, в форме самостоятельного контролируемого выезда — 10 человек, с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан — 41. Фактически выдворено 10 иностранных граждан, депортировано — 10.
Также выявлено 12 фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, возбуждено 5 уголовных дел.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 300 нарушений правил дорожного движения иностранцами.