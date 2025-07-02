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Больше 600 нарушений: полиция подвела итоги рейда «Нелегал» в Тульской области
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Больше 600 нарушений: полиция подвела итоги рейда «Нелегал» в Тульской области

Выписано штрафов за сумму более 3 млн рублей.

Полицейские провели в Тульской области первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». Правоохранители проверяли организации, где работают иностранцы, места компактного проживания мигрантов, а также их фактическое нахождение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, выявлено 622 административных правонарушения, из них:

  • за нарушение правил въезда, выезда и пребывания — 355;
  • за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности — 130;
  • за незаконное привлечение к трудовой деятельности — 71.

Принято 51 решение об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации.

Наложено административных штрафов на сумму 3 миллиона 372 тысяч рублей, взыскано 1 миллион 13 тысяч рублей.

Принято 51 решение о выдворении мигрантов за пределы России. Так, в форме самостоятельного контролируемого выезда — 10 человек, с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан — 41. Фактически выдворено 10 иностранных граждан, депортировано — 10.

Также выявлено 12 фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, возбуждено 5 уголовных дел.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 300 нарушений правил дорожного движения иностранцами.

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