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В «Арсенал» перешел полузащитник из «Торпедо»
Фото «ФК Нижний Новгород»

В «Арсенал» перешел полузащитник из «Торпедо»

Хавбеку было из чего выбирать.

Тульский футбольный клуб «Арсенал» усилился полузащитником Игорем Горбуновым, сообщает инсайдер Сергей Ильев.

Ранее хавбек играл за московское «Торпедо». Сообщается, что Горбунов рассматривал из нескольких вариантов: оружейников, волгоградского «Ротора», турецкого «Серикспора» и «МЛ Витебск». Полузащитник остановился на Туле, потому что хочет быть ближе к дому, к тому же игра при новом тренере «Арсенала» более подходит 30-летнему футболисту.

В ФНЛ 2024/25 Горбунов провел 31 игру, отметился 4 голами и 3 передачами.

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Автор:
сегодня, в 10:43 0
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