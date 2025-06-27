Строительство коттеджей по эскроу-счетам: как это работает в Тульской области

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Поговорили с министром строительства региона, застройщиками и теми, кто уже вложился в недвижимость.

Система эскроу-счетов добралась и до ИЖС. Новый механизм был введен в марте 2025 года. Он гарантирует безопасность сделок при строительстве частных домов.

Игорь Казенный, заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области:

— Эскроу-счета активно применялись при строительстве многоквартирных домов. Сегодня они заработали при индивидуальном жилищном строительстве, в том числе при строительстве коттеджных поселков. Данный механизм защищает финансы граждан.

Система работает так: после заключения договора между подрядной организацией и заказчиком деньги направляются на эскроу-счета и блокируются там до проведения всех необходимых работ и реализации объекта. Дома застройщики могут строить как на собственные средства, так и с привлечением заёмных средств.

После того как объект будет построен, застройщик имеет право получить эти деньги со счетов. Участники строительства могут взаимодействовать в онлайн-формате на портале строим.дом.рф. Авторизоваться можно через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Новый закон также дает гражданам дополнительные гарантии в сохранении своих денежных средств — страхование в размере до 10 млн рублей.

Тульские застройщики уже активно включились в работу по новой системе. «ОСТ» сейчас строит коттеджный поселок ОСТ I ЯМНЫ. Продажи будущим жителям ведутся через эскроу-счета.

По словам одного из собственников, новые условия покупки были одним из важных критериев при выборе недвижимости.

Сергей Иванов, собственник дома в ОСТ I ЯМНЫ:

— Конечно, при выборе дома мы обращаем внимание на многое. Мне понравилось месторасположение коттеджного поселка, архитектурное решение, закрытая территория. Здесь будут детские и спортивные площадки, что для меня важно, потому что у меня трое детей и я хочу, чтобы они хорошо проводили время.

Но еще один важный фактор — эскроу-счета. Тот факт, что коттеджный поселок строят с использованием этой системы, безусловно отразился на моем выборе. Потому что теперь я уверен, что дома будут достроены.

Важно еще и страхование средств покупателя до 10 миллионов рублей. То есть даже если что-то пойдет не так, мне вернут деньги.

Сами компании, занимающиеся строительством, тоже видят плюсы в изменившемся подходе.

Екатерина Сеппиус, менеджер отдела «ОСТ I Дом»:

— Душевное состояние наших клиентов стало лучше. Они уверены, что деньги не пропадут, а сроки будут соблюдены. Несколько лет назад, когда эскроу-счета ввели при строительстве многоквартирных домов, реакция у людей была неоднозначная. Но мы видим результат: новостройки стабильно сдаются, большинство — даже раньше обозначенных сроков. С ИЖС будет то же самое.

Все застройщики, которые дорожат своим именем, у которых есть планы на дальнейшее развитие, эскроу-счетам рады. Они подарили покупателям гарантию безопасности сделки.

Коттеджный поселок ОСТ I Ямны — один из самых масштабных тульских проектов в сфере ИЖС. Поселок состоит из 117 домов, которые делятся на три очереди строительства, в каждой из них планировочные решения домов отличаются. Однако основные особенности проекта будут сохранены — панорамные окна, крытые террасы и большие кухни-гостиные.

Все дома построены в одном стиле, у каждого будет свой участок. Объединять жителей поселка будет большой современный стадион и детские площадки.

Дома сдадут с предчистовой отделкой и подведенными коммуникациями. Ключи от первой очереди строительства будущие жители получат уже осенью этого года!

Каждый может успеть собрать друзей на барбекю в собственном доме уже в этом году — еще остались свободные дома со сдачей в этом году!

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