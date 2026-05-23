«Попили чаю, можно и в тюрьму», — Алексей Баташев закрыл потуже краник фирменного самовара, осушил громко по-тульски до дна блюдце и поставил любимую чашку костного фарфора на медный поднос.

Автор: Ирина Парамонова. Самоварная фабрика В. С. Баташева, открытка конца XIX в.

Полицмейстер Тришатный терпеливо ждал, пока самоварщик закончит церемонию, чтобы вместе покинуть здание фабрики.

— Алексей Егорович, пора и честь знать. Николай Иванович ждать не любит.

«Что-то в последнее время я к Пущину зачастил. И все какой-то особый случай. То ложные слухи. Теперь вот фальшивые самовары. То ли еще будет!

— тульский полицмейстер Александр Александрович Тришатный пытался шутить, перебирая в памяти невеселые события минувшего года и непростые семейные обстоятельства. — Год всего прошел, а как жизнь изменилась, господи! Оба брата ушли на небеса вслед за Некрасовым. На войну что ли пойти — товарищи юнкера вон бьются с турками. А я самоварщика в суд тащу… Слава богу, хоть свитский поезд не в Туле взорвали…»

Тришатный решил пройтись с подсудимым пешком. В назидание. Шутка ли! Один из Баташевых. Хотя идти недалеко. И день прекрасный, поздняя осень 1879 года.

Николай Иванович Пущин, судья 1-го мирового участка города Тулы, рассматривал дела в своем доме на Ново-Павшин­ской улице. Свидетель — уважаемый купец, владелец торгового дома Василий Пахомович Ширяев, уже ждал у входа в здание.

Тут же маячил юркий репортер информационного агентства Майский. Он заранее набросал «рыбу», чтобы успеть дать новость «с колес».

«Самоварный самопал»

Нечестная конкуренция и борьба за покупателей обернулись тюрьмой для известного тульского самоварного фабриканта Алексея Баташева.

Тульские самовары уже столетие известны всему миру. Они выставлялись на Всемирных промышленных выставках в Париже и Лондоне. Золотые медали украшают пузатые бока лучших тульских водогреев, делая их похожими на этикетки коллекционных вин…

Майский, уже зная суть дела от секретаря, решил зайти издалека. «Цена самовара определяется заслугами производителя. Но не только. Она зависит от объема самовара и содержания в нем меди. Самовары продаются в Туле на вес, по средней цене 18-25 рублей за пуд. При условии, что это медь.

Баташев, чтобы уменьшить себестоимость продукции и продавать самовары дешевле, чем конкуренты, делал их тяжелее с помощью чугуна и свинца. И попался на обмане покупателей.

Началось все с судебного иска жителя далекого Нухинского уезда Аллахведова к торговцу Ованесу Давыдову. Аллахведов купил в его лавке тульский самовар весом в 14 фунтов за 12 рублей, но, вернувшись домой, обнаружил, что купил фальшивку: в самоваре стояла чугунная, а не медная решетка. Ованес извлек ее из самовара, весы показали — почти 5 фунтов!

В Нухинском мировом суде началось разбирательство. Давыдов рассказал, что в июне 1879 года ездил в Тулу за партией самоваров. День ходил по разным лавкам и обнаружил, что в магазине торгового дома «Н. А. Сапунов и В. П. Ширяев» нужный ему товар стоит гораздо дешевле: всего 16 рублей за пуд. Перекупщик страшно обрадовался, что может сэкономить, и купил четыре дюжины самоваров. О том, что ему вручили водогреи с чугунной решеткой, узнал уже от Аллахведова.

По судебным повесткам в Нухинский мировой суд пришлось приехать владельцам тульского торгового дома. Но и Ширяев, и Сапунов смогли убедить суд в своей невиновности: показали документы, подтверждающие, что они сами жертвы обмана, покупали товар на Баташевской фабрике как чистый вес меди.

В итоге Нухинский мировой судья принял решение о привлечении к уголовной ответ­ственности тульского фабриканта и направил все материалы дела в Тулу».

Все вместе они вошли в зал заседаний. Вот и судья.

— Ну что, братцы, дело-то решенное, — Николай Иванович пристально посмотрел на Баташева.

И огласил приговор.

Из материалов уголовного дела: «Судья, находя допрос свидетелей излишним и обвинение Баташева в мошенниче­стве доказанным, приговорил: руководствуясь 119 статьей Уст. Уг. Суда и 173 ст. Уст. о нак. подвергнуть Баташева заключению в тюрьму на 2 месяца, а впредь, пока приговор войдет в законную силу, содержать его в Земской арестантской, если не будет предоставлено залога или поручительства на сумму 100 рублей. Приговор неокончательный, порядок обжалования объявлен. Что сверху на четвертой странице написано: „Представленная решетка, плотно вделываемая в самовар Баташева“, то верно.

Мировой судья Пущин».

— Алексей Егорович, вам все ясно?

— Да, ваше превосходитель­ство. Управляющий сейчас привезет залог. А потом посидим… Попьем чайку…

В Штаты со своим самоваром. Тула. 2005-й

— Вот тебе, бабушка, и тульский самовар, — огорченный мистер Смит вышел из здания суда. По иронии судьбы судебное разбирательство состоялось в бывшем здании самоварной фабрики Баташевых. Ее фирменную продукцию он так мечтал купить. Порадовать бабушку родом из Тулы. Но, увы и ах.

Съемочная группа местного телеканала решила записать стендап у входа в суд.

— Сегодня Советский районный суд города Тулы рассмотрел дело о мошеннике, который заработал 20 тысяч долларов на продаже виртуальных самоваров. Аферист обманул более ста американцев, которые мечтали пить дома чай из настоящего самовара.

Самоварный аферист воспользовался доверчивостью иностранных граждан, привыкших совершать покупки через интернет-магазины.

Злоумышленник по профессии чертежник и сам создал красочный сайт samovars. Там можно было узнать историю самоварного производства, познакомиться с традициями русского чае­пития, а также приобрести самовар.

На отдельной вкладке помещался каталог самоваров, от старинных до современных электрических, по цене от 200 до 800 долларов. Покупателю предлагалось заполнить бланк заявки, отправить его по электронному адресу в интернет-магазин «Русский самовар», получить контракт с реквизитами фирмы и оплатить заказ через систему Western Union. Через 10 дней фирма обещала прислать выбранный самовар.

«Русский самовар» работал три года. За это время трое иностранцев стали обладателями заветного тульского бренда, а более ста человек, в основном граждан США, остались с носом. Чтобы запутать следы, мошенник пользовался услугами нескольких банков, как тульских, так и столичных.

Вот так мог выглядеть мистер Смит со своим самоваром от фабрики

Баташева. Фото сгенерировано с помощью нейросети Chat GPT.

Несколько раз деньги переводились на подставных лиц, которые ничего не знали о проделках приятеля, довольствуясь символической платой за помощь в получении перевода — от 10 до 20 долларов. По приговору суда, с учетом раскаяния и полного признания вины, чертежник получил несколько лет условного лишения свободы.

Это дело прогремело на всю страну и вошло в анналы региональной криминальной истории.

Впервые нашим спецслужбам довелось поработать вместе со специалистами Федерального бюро расследования США. Именно ФБР собирало доказательства того, что американцы дейст­вительно направляли деньги за самовары и ничего взамен не получили. Ирина Елагина, август 2005 года, специально для НТВ».

— Ириш, все супер записали. Давай на базу…

Журналисты нырнули в редакционную «шестерку», и машина с ревом помчалась по улице Лейтейзена. Смит никак не мог запомнить это название. На старых картах фабрика В. С. Баташева находилась на Грязевской улице — звучит тоже не очень, но более понятно. За столетие чище тут не стало.

— Мистер Смит! Не спешите! Минуточку внимания!

Смит обернулся. Парень из Садового переулка — так в Туле называли сотрудников спецслужб — улыбался и махал рукой:

— Мы разыскали для вас настоящий баташевский самовар!

Мир не без добрых людей. Нашелся коллекционер, который согласился уступить один из раритетов потерпевшему из Америки. Не за двести баксов, конечно, но по приемлемой цене. Не зря же тот прилетел из-за океана на судебный процесс. Так что домой в Штаты вернется со своим самоваром…