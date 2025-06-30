Туляк мошенничал с социальным контрактом: возбуждено уголовное дело

Фото из архива Myslo.

Мужчина получил деньги на предпринимательскую деятельность, но бизнес так и не открыл.

Прокуратура Пролетарского района Тулы выявила мошенника в ходе проверки исполнения законодательства о государственной социальной помощи. Мужчина получил деньги на бизнес, однако свое дело так и не открыл.

Известно, что 24-летнему туляку предоставили 350 тысяч рублей по социальному контракту, заключенному 25 октября 2024 года. Предполагалось, что деньги он потратит на покупку оборудования и аренду помещения для торговли кофе из автомата. Однако, полученные средства туляк расходовал не по назначению.

На мужчину возбудили уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).