В Алексине возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Обвинение предъявлено местному 40-летнему жителю. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Следствием установлено, что 21 мая 2026 года в квартире, расположенной по улице Монтажной в городе Алексине, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в грудную клетку потерпевшего. От полученного телесного повреждения последний скончался на месте происшествия», - сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.