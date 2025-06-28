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В Туле продолжается I этап Кубка России по велоспорту для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Туле продолжается I этап Кубка России по велоспорту для людей с ограниченными возможностями здоровья

Состязания проходят на базе лыжероллерного центра «Веденино».

На соревнования приехали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и слепые.

«Участие в таких соревнованиях не только помогает развивать спортивные навыки, но и демонстрирует силу духа и стремление к новым достижениям. Каждый спортсмен вносит важный вклад в развитие инклюзивного спорта. Поздравляю всех участников с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов и новых рекордов», — отметил министр спорта Тульской области Трунов.

Соревнования стартовали 26 июня на тульском велотреке. В них принимают участие более 65 спортсменов из Московской, Омской, Самарской, Саратовской и Тульской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Удмуртия и ХМАО.

Велогонщики оспаривают медали на треке и на шоссе. Подобные соревнования популяризируют здоровый образ жизни среди всех категорий граждан, что является одной из приоритетных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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