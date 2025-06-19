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Тульское минприроды требует у «Долины X» освободить земли лесного фонда
Фото «Долины X».

Тульское минприроды требует у «Долины X» освободить земли лесного фонда

Соответствующий иск принял к производству региональный Арбитражный суд.

Региональное министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии обратилось в суд к ООО «Горки». Власти требуют освободить участок с кадастровым номером 71:30:080801:6, то есть демонтировать несколько шатров, веревочный парк, летнюю беседку и иные постройки. Затем «Долине Х» предстоит провести рекультивацию и передать участок земли министерству по договору аренды.

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Указанная в иске территория площадью 20 000 квадратных метров относится к землям лесного фонда, разрешенный вид использования — рекреационная деятельность. Стоимость земли оценивается в 6 329 000 рублей.

В иске минэкологии требует у «Долины X» передать участок в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.

Судебное заседание назначено на 30 июля.

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сегодня, в 15:30 0
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