Состав «Тулицы» пополнили еще три волейболистки

Волейбольная «Тулица» объявила имена еще троих новичков. Это центральная блокирующая Анна Багрянцева, доигровщицы Карина Симонова и Александра Мамедова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Анне Багрянцевой 22 года, она родилась в Челябинске. Клубная карьера: «Динамо-Метар-2», «Динамо-Метар». Личные награды:
лучшая блокирующая Молодёжной лиги.
Карине Симоновой 23 года. Она родом из Новосибирска. Клубная карьера: «Енисей», «Тюмень», «Северянка», «Спарта».
Александре Мамедовой также 23 года. Место рождения: Великий Новгород. Клубная карьера «Северянка-3», «Северянка-2», «Северянка», «Енисей», «Динамо-Метар».
Напомним, ранее «Тулица» объявила имена первых новичков команды. Это доигровщицы Екатерина Сокольчик и Виктория Чернышева, связующая сборной Сербии Рада Перович.