Состав «Тулицы» пополнили еще три волейболистки

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольная «Тулица» объявила имена еще троих новичков. Это центральная блокирующая Анна Багрянцева, доигровщицы Карина Симонова и Александра Мамедова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Анне Багрянцевой 22 года, она родилась в Челябинске. Клубная карьера: «Динамо-Метар-2», «Динамо-Метар». Личные награды:

лучшая блокирующая Молодёжной лиги.

Карине Симоновой 23 года. Она родом из Новосибирска. Клубная карьера: «Енисей», «Тюмень», «Северянка», «Спарта».

Александре Мамедовой также 23 года. Место рождения: Великий Новгород. Клубная карьера «Северянка-3», «Северянка-2», «Северянка», «Енисей», «Динамо-Метар».