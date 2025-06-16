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Состав «Тулицы» пополнили еще три волейболистки
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Состав «Тулицы» пополнили еще три волейболистки

Знакомимся с новичками.

Волейбольная «Тулица» объявила имена еще троих новичков. Это центральная блокирующая Анна Багрянцева, доигровщицы Карина Симонова и Александра Мамедова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Анне Багрянцевой 22 года, она родилась в Челябинске. Клубная карьера: «Динамо-Метар-2», «Динамо-Метар». Личные награды:
лучшая блокирующая Молодёжной лиги.

Карине Симоновой 23 года. Она родом из Новосибирска. Клубная карьера: «Енисей», «Тюмень», «Северянка», «Спарта».

Александре Мамедовой также 23 года. Место рождения: Великий Новгород. Клубная карьера «Северянка-3», «Северянка-2», «Северянка», «Енисей», «Динамо-Метар».

Напомним, ранее «Тулица» объявила имена первых новичков команды. Это доигровщицы Екатерина Сокольчик и Виктория Чернышева, связующая сборной Сербии Рада Перович.

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