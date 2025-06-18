Новый низкопольный троллейбус «Синара» вышел на тестовую обкатку в Туле

В Туле на тестовую обкатку вышел новый низкопольный троллейбус «Синара-6254». Машина челябинского производства начала перевозку пассажиров по городским маршрутам.
«Синара» рассчитан на перевозку 91 пассажира, из которых 34 могут ехать, сидя в креслах анатомической формы. Троллейбус уже успешно прошел этап технической обкатки без пассажиров. Теперь он будет работать на тульских маршрутах в течение двух месяцев.
Что интересного в новом троллейбусе?
- «Синара-6254» имеет увеличенную вместимость и оснащен запасом автономного хода до 20 км.
- Экстерьер троллейбуса выполнен в красном цвете и украшен в праздничном стиле в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- В машине установлены современные системы: ГЛОНАСС, климат-контроль, автоинформирование, видеонаблюдение и видеорегистрация, система автоматического пожаротушения.
- Двери оснащены опцией «антизажим» с датчиками на кромках дверей, кнопкой открывания, блокировкой закрытия при откинутой аппарели, автоматическим закрыванием при отсутствии входящих/выходящих пассажиров.
- Машина обладает функцией книлинга — наклона в бок при остановке для удобной посадки-высадки пассажиров.
- Система рулевого управления оснащена гидроусилителем, существенно облегчающим работу водителя и обеспечивающим плавное движение транспорта.
Продумана и эргономика кабины: климат-контроль, регулируемая рулевая колонка с панелью приборов, отсеки для хранения вещей, подстаканники, вешалка для верхней одежды создают комфортные рабочие условия для водителя.
Производство троллейбусов «Синара-6254» осуществляется на Челябинском заводе городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины». Эти троллейбусы курсируют на маршрутах в Челябинске, Ярославле, Миассе, Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.