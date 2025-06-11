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В Тульской области за неделю клещи покусали 215 человек

В Тульской области за неделю клещи покусали 215 человек

62 из них — дети.

За неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 215 туляков (из них дети — 62 человека), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 162 случая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (44,5%), на территории садово-огородных товариществ (33,5%), при посещении лесов (6,4%) и других территорий (15,6%).

В текущем году запланировано проведение акарицидных обработок на площади 1200 га. На текущий момент обработано 631,9 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 354,4 га.

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сегодня, в 11:26 0
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