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«Арсенал» сегодня сыграет против «Балтики»: история противостояний

«Арсенал» сегодня сыграет против «Балтики»: история противостояний

Последний матч сезона начнется в 13.00.

Сегодня, 24 мая, в Туле состоится матч 34-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет «Балтика» из Калининграда.

В первом круге команды сыграли вничью со счётом 0:0. Что любопытно, в тот момент туляки возглавляли турнирную таблицу, опережая калининградцев на 6 очков. На сегодняшний день «Балтика» идет на первом месте и отрыв от «Арсенала» составляет 28 очков.

Всего команды встречались между собой 22 раза. 11 побед у «Балтики», 7 — у «Арсенала». Еще 4 раза команды расходились миром.

Сегодняшний матч рассудит 35-летний Максим Перезва из Раменского. Помогут ему москвичи Артём Перов и Александр Приходько.

Начало встречи в 13.00.

Сюжет: Арсенал
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сегодня, в 15:12, 0 20 0
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