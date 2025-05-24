На предприятии в Новомосковске беспилотник повредил емкости с кислотой

Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:
— В ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска, которое сегодня ранним утром подверглось атаке беспилотника, были обнаружены повреждения емкости с кислотой.
На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы.
Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует.
В Новомосковске на месте происшествия по моему поручению работает первый заместитель — председатель правительства Михаил Пантелеев.
Ситуация на контроле.
Напомним, ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Дежурными средствами ПВО Минобороны России была проведена работа по отражению воздушной атаки и уничтожению БПЛА.