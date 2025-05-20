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Туляки стали бронзовыми призерами Суперфинала школьной баскетбольной лиги

Туляки стали бронзовыми призерами Суперфинала школьной баскетбольной лиги

Поздравляем земляков!

Сборная Тульской области по баскетболу, собранная на базе Лицея № 2, стала бронзовым призёром Суперфинала школьной баскетбольной лиги «ЛокоБаскет». Турнир проходил в Краснодаре на площадке молодёжного тренировочного центра «Локомотив-Кубань».

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В суперфинале принимали участие сразу 16 команд. Туляки уверенно дошли до полуфинала, где в напряженной борьбе уступили сборной Новосибирской области. В матче за третье место наши ребята оказались сильнее соперников из Пензенской области. А победителем турнира стала сборная Новгородской области.

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