Туляки стали бронзовыми призерами Суперфинала школьной баскетбольной лиги

Сборная Тульской области по баскетболу, собранная на базе Лицея № 2, стала бронзовым призёром Суперфинала школьной баскетбольной лиги «ЛокоБаскет». Турнир проходил в Краснодаре на площадке молодёжного тренировочного центра «Локомотив-Кубань».

В суперфинале принимали участие сразу 16 команд. Туляки уверенно дошли до полуфинала, где в напряженной борьбе уступили сборной Новосибирской области. В матче за третье место наши ребята оказались сильнее соперников из Пензенской области. А победителем турнира стала сборная Новгородской области.