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Потенциально опасные продукты и просроченные яйца: что творится в тульских магазинах «Светофор»
Фото Myslo.

Потенциально опасные продукты и просроченные яйца: что творится в тульских магазинах «Светофор»

Россельхознадзор проверяет торговые точки.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проводит контрольно-надзорные мероприятия в отношении 20 магазинов сети «Светофор» в Тульской области.

Специалисты нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», действующих на территории ЕАЭС, Закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», сообщает ведомство.

В магазинах найдена продукция животного происхождения без маркировки или с неполной, нечитаемой маркировкой, просроченные. Выявлены случаи нарушения температурного режима при хранении продукции животного происхождения, размороженные, с нарушенной упаковкой и т. д.

Всего в ходе проверок в тульских «Светофорах» изъято 2 тонны потенциально опасной продукции и 7000 просроченных яиц.

При проведении мероприятий были отобраны пробы реализуемой продукции. Они направлены для исследования в лабораторию подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В настоящее время проверки продолжаются. По итогам будут приняты меры административного реагирования.

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