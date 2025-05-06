Тульский суд ужесточил приговор жителю табора, который укусил полицейского

Пьяный водитель без прав пытался скрыться от ДПС на Косой Горе. На помощь ему выбежала толпа его соплеменников и отбивала его у стражей порядка.

5 мая Тульский областной суд рассмотрел апелляцию 42-летнего Бориса Михая. Ранее мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, вечером 9 мая 2024 года обвиняемый, управляющий автомобилем «Лада», проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Полицейские бросились в погоню за нарушителем и догнали его на улице Стрекаловской в поселке Косая Гора.

При попытке задержания мужчина оказал отчаянное сопротивление, пользуясь поддержкой знакомых и друзей. В ходе потасовки Михай оторвал одному из инспекторов ДПС шеврон, а второго укусил за мизинец. Утихомирить нарушителя удалось только после того, как на место происшествия прибыли еще три экипажа ДПС.

В своих показаниях Михай заявил, что все случившееся — всего лишь недоразумение. Мол, он просто не заметил сигнала сотрудника, так как спешил домой за документами и одеждой для ребенка знакомой, которого парой часов ранее отвез в больницу на улице Мира. А отбивался от стражей порядка из-за того, что был перевозбужден.

Кроме этого, мужчина отрицал, что находился в состоянии опьянения, а отказался от медосвидетельствования потому, что разнервничался и почувствовал себя плохо.

При этом вину по предъявленным преступлениям Михай признал в полном объеме и попросил не наказывать его строго, ограничившись разумным штрафом. Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Прокуратура не согласилась со столь мягким решением суда и попросила вернуть дело на апелляционное рассмотрение.

По его итогам приговор Михаю ужесточили: мужчина на полтора года отправится в колонию-поселение.