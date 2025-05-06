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Тульский суд ужесточил приговор жителю табора, который укусил полицейского

Тульский суд ужесточил приговор жителю табора, который укусил полицейского

Пьяный водитель без прав пытался скрыться от ДПС на Косой Горе. На помощь ему выбежала толпа его соплеменников и отбивала его у стражей порядка.

5 мая Тульский областной суд рассмотрел апелляцию 42-летнего Бориса Михая. Ранее мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Напомним, вечером 9 мая 2024 года обвиняемый, управляющий автомобилем «Лада», проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Полицейские бросились в погоню за нарушителем и догнали его на улице Стрекаловской в поселке Косая Гора. 

При попытке задержания мужчина оказал отчаянное сопротивление, пользуясь поддержкой знакомых и друзей. В ходе потасовки Михай оторвал одному из инспекторов ДПС шеврон, а второго укусил за мизинец. Утихомирить нарушителя удалось только после того, как на место происшествия прибыли еще три экипажа ДПС.

В своих показаниях Михай заявил, что все случившееся — всего лишь недоразумение. Мол, он просто не заметил сигнала сотрудника, так как спешил домой за документами и одеждой для ребенка знакомой, которого парой часов ранее отвез в больницу на улице Мира. А отбивался от стражей порядка из-за того, что был перевозбужден.

Кроме этого, мужчина отрицал, что находился в состоянии опьянения, а отказался от медосвидетельствования потому, что разнервничался и почувствовал себя плохо.

При этом вину по предъявленным преступлениям Михай признал в полном объеме и попросил не наказывать его строго, ограничившись разумным штрафом. Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Прокуратура не согласилась со столь мягким решением суда и попросила вернуть дело на апелляционное рассмотрение.

По его итогам приговор Михаю ужесточили: мужчина на полтора года отправится в колонию-поселение.

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Фотограф:
сегодня, в 17:17 +1
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