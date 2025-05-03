Тулячка ударила мужа ножом, но осталась на свободе

В Туле местная жительница Марина Р. признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что 6 декабря 2024 года обвиняемая коротала досуг вместе с супругом. В какой-то момент парочка поссорилась и мужчина отвесил женщине несколько оплеух. Разъяренная Марина Р., в ответ на такое обращение, схватила со столешницы нож и ударила благоверного в ключицу.

Приговором суда обвиняемой, которая раскаялась и признала вину, назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.