Состав тульского «Арсенала» пополнили два защитника

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Тульский «Арсенал» объявил о подписании двух футболистов. Так, в состав команды вошел 26-летний защитник Даниил Пенчиков. Он является воспитанником петербургского «Зенита». Даниил имеет опыт выступления за «Томь», «Пари НН» и казахстанский «Актобе». Последние полгода выступал за футбольный клуб «Елимай» (Казахстан) и провел 11 матчей.

Еще одним новичком стал 21-летний защитник Илья Москаленчик. Он воспитанник академии футбольного клуба «Минск». Илья выступал за «Динамо» (Брест), «Рух» (Брест), «Зенит» и «Тюмень». Летом 2024 года подписал контракт с владикавказской «Аланией». За «барсов» защитник сыграл 19 матчей. Москаленчик является действующим игроком сборной Беларуси.

Также оружейники сообщили, что клуб покидает защитник Григорий Жилкин. Это связано с досрочным прекращением арендного соглашения.