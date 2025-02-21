Губернатор Дмитрий Миляев: «Защита Отечества всегда были и будут школой мужества и патриотизма»

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы Тульского музейного объединения.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в этот день чествуют настоящих патриотов, которые стоят на страже интересов и безопасности государства, оберегают мир и покой жителей. 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества, что придает празднику особую значимость и торжественность.

— Военная служба, защита Отечества всегда были и будут школой мужества и патриотизма. Туляки всегда с честью проходили этот путь, отличались отвагой и готовностью к самопожертвованию. История трепетно хранит множество примеров героизма наших земляков, которые, не щадя себя, стояли за Отечество, укрепляли его могущество и суверенитет. Силой своего духа, доблестью, воинскими талантами и умением одерживали важнейшие победы. Вся наша история пронизана такими событиями.

Наши деды и прадеды воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны, внесли бесценный вклад в Победу над нацистским злом. Этот год — юбилейный! Мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Огромное спасибо и низкий поклон нашим ветеранам! Спасибо за их бессмертный подвиг, за доблесть и самоотверженность, которые стали величайшим примером истинного патриотизма, любви к Родине, исполнения воинского долга, примером для всех последующих поколений.

Глава региона сказал, что сегодня тульские военнослужащие снова на передовых рубежах борьбы со злом. Отметил губернатор работу оборонной отрасли, которая всегда была и остается флагманом тульской промышленности.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что сегодня подрастает новое поколение патриотов.

— Уверен, что наша молодежь продолжит бережно хранить память о подвигах предков и всегда будет на страже нашей великой Родины! В них — сила и будущее нашей страны!

Тула была, есть и всегда будет щитом России, кузницей русского оружия, образцом мужества и патриотизма. Победа будет за нами!

Губернатор вручил военнослужащим, сотрудникам оборонных предприятий и тулякам, активно участвующим в общественной жизни региона, патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи государственные, ведомственные и региональные награды.

Также глава региона вручил участникам Великой Отечественной войны юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны в Тульской области Василий Мирошниченко в этот день был награжден Почетным званием «Почетный гражданин Тульской области». Василий Маркович Мирошниченко до сих пор охотно общается с молодежью, выступает в школах, делится своими воспоминаниями о войне. И это в свои сто лет!

На вопрос, в чем секрет его бодрости, Василий Маркович улыбается: «Мой секрет — в движении и в работе. И еще надо, чтобы мечты сбывались!»

Василий Мирошниченко прошел всю войну. Сначала его зачислили в саперно-строительный батальон, во взвод минеров. Затем служил в артснабжении — доставлял снаряды на передовую. В Сталин­градской битве участвовал как командир расчета 76-миллиметровых орудий. Был ранен три раза: в ногу, в плечо, а третье ранение — в шею и голову.

После госпиталя Василия Марковича направили в Саранское училище артиллерийской инструментальной разведки. Через полгода Мирошниченко вышел оттуда младшим лейтенантом — и сразу на фронт, командиром взвода оптической разведки.

В феврале 1944 года участвовал в ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки, затем было освобождение Одессы. Победу Василий Мирош­ниченко встретил в Бранденбурге.

В мирное время Василий Маркович посвятил обучению, воспитанию, подготовке молодежной смены рабочего класса. Сейчас ветерана окружает большая семья: супруга Ираида Анатольевна, дочь Инна, внук Дмитрий, внучка Инна и пятеро правнуков!

На торжественное собрание Василий Маркович пришел в прекрасном настроении:

— Настроение прекрасное! Каким же оно может быть? Победа идет! Петр Великий говорил: «Знамя, коему ты присягнул, оному служи верой и правдой до скончания живота своего». Я принимал присягу в 1942 году на верность служения своей стране. Присягнув один раз, я и сегодня продолжаю служить своей стране, своей Родине и своему народу. И буду продолжать служить! Пока я стою, пока хожу, пока дышу. Чтобы правнуки не потеряли нить, связующую поколения. Вот моя задача.

Благодарностью губернатора Тульской области награжден Юрий Васильевич Халик, заместитель директора Первомайской кадетской школы имени маршала Советского Союза В. И. Чуйкова:

— Эта награда имеет для меня очень высокую цену. Кадетов мы воспитываем в духе патриотизма. У нас в школе, можно сказать, такая маленькая армия. Распорядок дня, порядок подчиненности, форма одежды… Совместно с воспитателями справляемся! Время сейчас непростое, дети все понимают — поколение хорошее растет! Мы работаем в тесной связи с родителями. Главное, что закладываем в детей— любить свое Отечество, любить свою работу, заниматься тем делом, к которому есть призвание.

На торжественном собрании ко Дню защитника Отечества Тульское музейное объединение представило военную выставку: личные вещи участников обороны Тулы и предметы из зоны спецоперации. В выставку включили три раздела: Великая Отечественная война, военные конфликты в Афганистане и Чечне, специальная военная операция.

Были представлены личные вещи: кортик, планшетка, лента Почетного гражданина — советского военачальника, участника Великой Отечественной войны, генерал-майора артиллерии Михаила Бондаренко. Также можно было увидеть дневник гвардии рядового С. Н. Леонова, письма и комплект наград бойца В. П. Михалева.

В разделе об Афганистане были показаны пропуск для передвижения по Кабулу Владимира Пузанкова, фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом, медаль, панама. А еще вещи участника конфликта в Чечне А. П. Папанова: камуфляжная кепка, десантные тельняшка и берет, эмблема миротворческих сил, личный жетон, значок ВДВ за прыжки с парашютом.

Из зоны проведения спецоперации в коллекции Объединения хранятся личные вещи участников: перчатки, наушники, подсумки, шевроны, письма.

Кроме того, из музея обороны Тулы привезли для экспонирования скульптуру зенитчика, созданную бойцами спецоперации. Это собирательный образ солдат 52-го отдельного Тульского зенитного ракетного дивизиона. А также художественную инсталляцию, созданную кузнецом из Донецка — Виктором Михалевым — из гильз и фрагментов снарядов.

Также была представлена фотовыставка «Отец Героя». На снимках — портреты отцов участников спецоперации. После экспонирования в драмтеатре выставку можно будет увидеть в музее обороны Тулы до 15 марта.