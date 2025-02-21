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Жеребенка из музея-заповедника «Куликово поле» назвали Куполёк
Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле».

Жеребенка из музея-заповедника «Куликово поле» назвали Куполёк

Туляки предложили более 200 вариантов лошадиных кличек.

Ранее Myslo рассказывал о жеребенке, который родился в конюшне Куликова поля первый раз за 5 лет. Его родила лошадка Коломбина, приехавшая в Тульскую область в прошлом году из Удмуртии.

Жеребенок вятской породы, мышастой масти — пепельный, в отца Конгресса. Мама Коломбина — каурая, рыжая.

Был объявлен конкурс на лучшую кличку для малыша. Требования были такие: в имени новорожденного должны присутствовать две буквы К — от кличек родителей.

— Это было непросто, но мы выбрали одно имя нашему чудесному жеребенку. Жюри рассмотрело более 200 вариантов лошадиных кличек. Победил вариант КУПОЛЁК — производная от КУликова ПОЛя, — рассказали сотрудники музея.

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