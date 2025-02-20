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В Туле прошел муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошел муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО

В тестировании участвовало почти 150 человек.

Сегодня, 20 февраля, на лыжной базе «Спартак» прошел муниципальный этап зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба администрации Тулы. 

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В фестивале участвовало около 150 школьников от 10 до 15 лет из спортивных школ и образовательных учреждений города. Ребята сдавали тест на гибкость, поднимание туловища из положения лежа на спине и кросс по пересеченной местности (2 км, 3 км).

Этот фестиваль проходит в рамках национального проекта «Семья», который направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения.

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Автор:
сегодня, в 15:40 0
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