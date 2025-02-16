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В Туле стартовали чемпионат и первенство ЦФО по восточному боевому единоборству
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовали чемпионат и первенство ЦФО по восточному боевому единоборству

В соревнованиях участвует более 300 спортсменов.

15 февраля в МСЦ «Тула-Арена» состоялось открытие чемпионата и первенства Центрального федерального округа по восточному боевому единоборству, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии принял участие министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

— Восточные боевые единоборства — это не только спорт, это еще и философия, воспитание духа и характера. Сегодня у вас есть прекрасная возможность не только проверить силу и мастерство, но и продемонстрировать свои лучшие качества, такие как упорство, целеустремленность и уважение к сопернику. Пусть эти соревнования станут важным шагом на пути к новым спортивным вершинам! Желаю всем участникам успешного выступления, а зрителям — ярких и захватывающих поединков, — сказал Михаил Трунов.

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В рамках чемпионата и первенства пройдут также открытые областные соревнования по восточному боевому единоборству в группе спортивных дисциплин «кобудо». 

Около 300 участников из Владимира, Брянска, Воронежа, Иваново, Липецка, Тамбова, Тулы, Москвы и Московской области будут бороться за медали. В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте от 8 до 21 года и старше.

Победители представят свои регионы на чемпионате и первенстве России.

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Автор:
вчера, в 22:30 +1
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