Туляки стали призерами IV Всероссийского конкурса «Лето.Лагерь.Like»

Ребята создавали авторские проекты и стали одними из лучших.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова приняла участие в IX церемонии вручения Премии «Детская Республика Поленово». Премия была вручена в 11 номинациях.

Мероприятие также посетили и юные туляки — участники программ «Детской Республики Поленово» и активисты ученического самоуправления города Тулы.

Ольга Гремякова отметила, что по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева большое внимание в регионе уделяется организации качественного отдыха и оздоровления детей.

— Лагерь «Детская Республика Поленово» уже давно для многих стал семейным. Проводить здесь каникулы стало доброй традицией. Это одно из тех мест, куда хочется возвращаться. Для детей здесь создается насыщенная событиями атмосфера, которая помогает ребятам раскрыть свой творческий потенциал, самовыразиться. От имени губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева поздравляю талантливых звёздочек, которые получают сегодня абсолютно заслуженные награды. Ребята, творческих вам успехов, новых креативных идей, энергии на их воплощение, — обратилась к участникам Ольга Гремякова.

Круглогодичный лагерь «Детская Республика „Поленово“ — один из старейших лагерей, работающих на территории Тульской области.

В рамках мероприятия анонсирован выпуск к юбилею лагеря документального фильма «Оберег детства», рассказывающий о его истории и развитии.

Смены в нем сочетают историю, культуру, образовательные программы с участием выдающихся личностей: спортсменов, актёров, музыкантов, космонавтов. Ребята создают авторские фотопроекты, снимают клипы и короткометражные фильмы на важные социальные темы.

Ежегодно в лагере отдыхают дети Тульской области, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В рамках мероприятия прошло и торжественное награждение победителей IV Всероссийского многожанрового конкурса среди детских оздоровительных лагерей и творческих коллективов «Лето.Лагерь.Like»! Конкурс проводится в 5 номинациях: «Видеоролики», «Авторская поэзия», «Фото-конкурс», «Вокал», «Рисунок». Его цель — активизация потенциала и развитие творческих способностей и профессиональных навыков среди детей, выявление талантливых детей и предоставление им возможностей для самовыражения в каникулярный период.

Призерами стали дети из Новомосковска и Заокского района.