Тулячки выступили в Ночной лиге женского хоккея

Фото предоставлено ЖХК «Королевы льда».

Отборочный этап группы «А» Ночной лиги женского хоккея дивизиона «Рагозиной» прошел в подмосковном Пересвете 25–26 января.

За звание сильнейших боролись пять команд: «Авангард» (Домодедово), «Альфа» (Нововоронеж), «Воск 1147» (Красногорск), «Королевы льда» (Тула), «Сибирские Афины» (Томск). Команды сыграли 10 матчей.

Первый день для тулячек начался с победы и поражения. «Королевы Льда» — «Альфа» — 5:2. Второй команде Тула проиграла: «Королевы Льда» — «Воск 1147» — 0:6.

Второй день тульские хоккеистки боролись с «Авангардом» из «Домодедово» и томскими «Сибирскими Афинами». Первая игра с «Авангардом» принесла в копилку тулячек еще одну победу: «Королевы льда» — «Авангард» 4:0. Во второй встрече «Королевы» уступили сибирячкам. «Королевы льда» — «Сибирские Афины» — 1:5.

Таким образом, тульская команда занимает 3-е место среди пяти участников:

— На таком значимом турнире это однозначно хороший результат, — говорят хоккеистки. — ЖХК «Королевы льда» выражает благодарность организаторам турнира за возможность принять участие и говорит спасибо командам-соперникам за игру. Это был отличный опыт и интересная борьба. Нам есть к чему стремиться! Мы очень ценим поддержку болельщиков, кто был на трибуне и у экранов.