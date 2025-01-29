В Узловой пьяная женщина забила до смерти сожителя ремнем и тапком за громкий храп

Фото Артёма Жильцова.

Узловский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы региона. Ее обвиняют в умышленном причинении вреда человеку, который находился в беспомощном состоянии.

Происшествие случилось еще 27 октября 2024 года. Ранее судимая за убийство безработная женщина разозлилась на храпение спящего 52-летнего сожителя, заснувшего от употребления спиртного.

После неудавшихся попыток разбудить последнего, она столкнула мужчину с дивана на пол, об который он ударился головой, после чего избила мужчину ремнем и домашним тапком, оставив лежать в квартире более суток. От полученных повреждений ее сожитель скончался в больнице через два дня. Уточняется, что женщина была пьяна.

Уголовное дело направили в суд.