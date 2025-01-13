Тульский «Арсенал» назвал имена двоих новичков

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Нападающий Амур Калмыков подписал контракт с оружейниками. Ранее форвард выступал за московское «Торпедо», «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.

Нынешний сезон Амур начинал в составе московской «Родины». За столичный клуб Калмыков провел 74 матча, сделал 13 голевых передач и забил 17 мячей.

— Я очень рад присоединиться к тульскому клубу. Пока я был в отпуске, мне позвонил Александр Сторожук. Мы с ним знакомы, поэтому он сказал: «Давай поработаем уже вместе». Я с радостью согласился и очень рад, что все получилось, — сказал Амур Калмыков в интервью клубной пресс-службе.

Также «Арсенал» подписал соглашение с Дмитрием Сергеевым. 24-летний полузащитник — воспитанник академии «Зенита». В разные годы он выступал за молодежку и дубль питерцев, а затем дебютировал за главную команду. В 2021 году он на правах аренды играл в калининградской «Балтике».

В 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В составе «жёлто-чёрных» он провёл 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году.

— Я очень рад присоединиться к команде. У нас впереди много работы и большие задачи, так что я с нетерпением жду начала сборов.

Мне нравится, что тренерский штаб работает системно. Многие из тех, с кем я уже играл, проходили через Тулу. И все, что я слышал, это только позитивные отзывы о команде, об организации, о городе и людях, поэтому долго не думал. Очень рад быть здесь.

Я точно знаю, что «Арсенал» — потрясающий клуб с историей, атмосферой и профессиональным коллективом, — прокомментировал свой переход Дмитрий Сергеев.