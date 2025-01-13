  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульский «Арсенал» назвал имена двоих новичков - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» назвал имена двоих новичков
Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Тульский «Арсенал» назвал имена двоих новичков

Клубная пресс-служба объявила о трансферах.

Нападающий Амур Калмыков подписал контракт с оружейниками. Ранее форвард выступал за московское «Торпедо», «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.

Нынешний сезон Амур начинал в составе московской «Родины». За столичный клуб Калмыков провел 74 матча, сделал 13 голевых передач и забил 17 мячей. 

— Я очень рад присоединиться к тульскому клубу. Пока я был в отпуске, мне позвонил Александр Сторожук. Мы с ним знакомы, поэтому он сказал: «Давай поработаем уже вместе». Я с радостью согласился и очень рад, что все получилось, — сказал Амур Калмыков в интервью клубной пресс-службе.

Также «Арсенал» подписал соглашение с Дмитрием Сергеевым. 24-летний полузащитник — воспитанник академии «Зенита». В разные годы он выступал за молодежку и дубль питерцев, а затем дебютировал за главную команду. В 2021 году он на правах аренды играл в калининградской «Балтике». 

В 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В составе «жёлто-чёрных» он провёл 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году.

— Я очень рад присоединиться к команде. У нас впереди много работы и большие задачи, так что я с нетерпением жду начала сборов. 

Мне нравится, что тренерский штаб работает системно. Многие из тех, с кем я уже играл, проходили через Тулу. И все, что я слышал, это только позитивные отзывы о команде, об организации, о городе и людях, поэтому долго не думал. Очень рад быть здесь. 

Я точно знаю, что «Арсенал» — потрясающий клуб с историей, атмосферой и профессиональным коллективом, — прокомментировал свой переход Дмитрий Сергеев.

Сюжет: Арсенал
Состав тульского «Арсенала» пополнил полузащитник сборной Доминиканы
Спорт
Состав тульского «Арсенала» пополнил полузащитник сборной Доминиканы
вчера, в 18:22, 17 2126 2
«Арсенал» покинули два белорусских футболиста
Спорт
«Арсенал» покинули два белорусских футболиста
10 января, в 17:30, 6 2975 0
Тульский «Арсенал» может пополнить воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев
Спорт
Тульский «Арсенал» может пополнить воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев
31 декабря, в 19:15, 12 2908 0
Амур Калмыков пополнил ряды «Арсенала»
Спорт
Амур Калмыков пополнил ряды «Арсенала»
24 декабря, в 15:49, 14 4377 2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсенал

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сто тысяч туристов и никаких аварий: в тульском правительстве подвели итоги новогодних каникул
Сто тысяч туристов и никаких аварий: в тульском правительстве подвели итоги новогодних каникул
Крупный пожар в военном госпитале Тулы: огонь тушат 65 сотрудников МЧС
Крупный пожар в военном госпитале Тулы: огонь тушат 65 сотрудников МЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.