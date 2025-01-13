Крупный пожар в военном госпитале Тулы: огонь тушат 65 сотрудников МЧС

Сотрудники МЧС России по Тульской области продолжают тушить крупный пожар в госпитале Минобороны на улице Советской. На месте работают 65 человек личного состава МЧС, а также 22 единицы техники. Задействованы две автолестницы, а также высотная на 50 метров.

Губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале рассказал, что все военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения.

По информации ГУ МЧС по Тульской области, по состоянию на 17.25 снята угроза перехода огня на смежные здания.

Также отметим, что из-за пожара на участке от ул. Советской, 17 до ул. Благовещенской, а также ул. Союзной временно ограничено движение всех видов транспортных средств.

Изменена схема движения автобусных маршрутов № 1, 8, 11, 24, 25, 27А, 32Л, 34, 36, 36А, 42, 44, 51, 58, 59, 64, 65, 66, 158К.

Они идут в объезд по Демидовской плотине, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Лейтейзена, Красноармейскому проспекту. Движение трамваев и троллейбусов изменено и организовано по другим улицам, минуя участок ул. Советской. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Напомним, пожар в здании, в котором находится военный госпиталь ВДВ, начался днем 13 января. Предположительно, причиной стала неисправность электропроводки. Погибших и пострадавших нет, военнослужащие были эвакуированы.