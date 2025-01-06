В Туле прошел открытый чемпионат и первенство Тульской области по легкой атлетике

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов поздравил первых победителей и призеров и отметил развитие легкой атлетики в регионе.

— Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе создана современная спортивная инфраструктура, позволяющая проводить масштабные межрегиональные соревнования на самом высоком уровне. Сегодняшние старты — еще одно доказательство того, что легкая атлетика в Тульской области развивается и набирает популярность. Поздравляю всех победителей и призеров с заслуженными наградами! Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, вдохновения и покорения новых спортивных вершин! — сказал Михаил Трунов.

Порядка 250 спортсменов соревновались в беге на 60, 200, 400, 1500 метров, на 60 м с барьерами, а также в прыжках в длину, высоту, тройном прыжке и толкании ядра.

Легкоатлеты представляли Тульскую область, а также Рязань, Москву и Курск.