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В Успенском кафедральном соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Успенском кафедральном соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж Myslo

Праздничное богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

7 января русская православная церковь отмечает Рождество Христово. Православные верующие считают Рождество вторым по значимости праздником после Пасхи, светлым и радостным днем.

В ночь на 7 января в Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение. Службу совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. На праздничные богослужения в храмы пришли сотни жителей Тулы и области.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo.

 

В канун Рождества Христова губернатор Дмитрий Миляев посетил Собор Успения Пресвятой Богородицы города Алексина. С одним из главных православных праздников он поздравил настоятеля храма – протоиерея Геннадия Степанова.  

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С декабря прошлого года Успенский соборный храм обрел частицы Честного и Животворящего Креста Господня, святых мощей свт. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, а также преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби. Святой митрополит Алексий - духовный наставник Дмитрия Донского, во главе с которым объединенное русское войско одержало победу в Куликовской битве.

Глава региона отметил, что единение народа под знаменем русской православной церкви актуально как никогда

В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения прошли во всех православных храмах региона.

 

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Автор:
сегодня, в 01:18 0
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Событие
богослужениеРождество Христово
Люди
митрополит Тульский и Ефремовский Алексий
Место
Тула

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