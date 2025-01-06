В Успенском кафедральном соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина.

7 января русская православная церковь отмечает Рождество Христово. Православные верующие считают Рождество вторым по значимости праздником после Пасхи, светлым и радостным днем.

В ночь на 7 января в Успенском кафедральном соборе Тулы прошло Рождественское богослужение. Службу совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. На праздничные богослужения в храмы пришли сотни жителей Тулы и области.

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В канун Рождества Христова губернатор Дмитрий Миляев посетил Собор Успения Пресвятой Богородицы города Алексина. С одним из главных православных праздников он поздравил настоятеля храма – протоиерея Геннадия Степанова.

С декабря прошлого года Успенский соборный храм обрел частицы Честного и Животворящего Креста Господня, святых мощей свт. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, а также преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби. Святой митрополит Алексий - духовный наставник Дмитрия Донского, во главе с которым объединенное русское войско одержало победу в Куликовской битве.

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В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения прошли во всех православных храмах региона.