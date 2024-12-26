Тула примет 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу

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На протяжении трёх дней в оружейной столице пройдут шесть матчей.

В Туле состоится 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу среди мужских команд. Матчи пройдут с 27 по 29 декабря на базе спортшколы «Игровые виды спорта». (ул. Жуковского, д. 5). Публикуем расписание тура:

27 декабря

15.00 – СК «Орёл» г. Орёл – «Белогорье-3» г. Белгород,

17.00 – открытие тура,

18.00 «Тульская область» г. Тула – СК «Спартак» г. Брянск,

28 декабря

14.00 СК «Орёл» г. Орёл – СК «Спартак» г. Брянск,

16.00 «Тульская область» г. Тула – «Белогорье-3» г. Белгород,

29 декабря

10.00 «Белогорье-3» г. Белгород – СК «Спартак» г. Брянск,

12.00 «Тульская область» г. Тула – СК «Орёл» г. Орёл.