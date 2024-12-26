  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тула примет 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула примет 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу
Фото: freepik.com

Тула примет 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу

На протяжении трёх дней в оружейной столице пройдут шесть матчей.

В Туле состоится 4-й тур Первой лиги Чемпионата ЦФО по волейболу среди мужских команд. Матчи пройдут с 27 по 29 декабря на базе спортшколы «Игровые виды спорта». (ул. Жуковского, д. 5). Публикуем расписание тура:

27 декабря
  • 15.00 – СК «Орёл» г. Орёл – «Белогорье-3» г. Белгород,
  • 17.00 – открытие тура,
  • 18.00 «Тульская область» г. Тула – СК «Спартак» г. Брянск,
28 декабря
  • 14.00 СК «Орёл» г. Орёл – СК «Спартак» г. Брянск,
  • 16.00 «Тульская область» г. Тула – «Белогорье-3» г. Белгород,
29 декабря
  • 10.00 «Белогорье-3» г. Белгород – СК «Спартак» г. Брянск,
  • 12.00 «Тульская область» г. Тула – СК «Орёл» г. Орёл.

Вход на все матчи свободный!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
спортволейболрасписание матчей
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дети пленённых или пропавших российских военных будут получать ежемесячные выплаты
Дети пленённых или пропавших российских военных будут получать ежемесячные выплаты
На Одоевском шоссе водитель автобуса легко промчал по встречке
На Одоевском шоссе водитель автобуса легко промчал по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.