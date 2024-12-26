Дети пленённых или пропавших российских военных будут получать ежемесячные выплаты

Фото Алексея Пирязева

В документе, в частности, говорится, что ежемесячная социальная выплата устанавливается детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач в зоне СВО или на территории Сирийской Арабской Республики.

Выплата осуществляется со дня, указанного в приказе командира, содержащего сведения о захвате военнослужащего в плен или пропаже без вести, но не ранее, чем с 1 декабря текущего года. Сумма выплата равняется величине «детского» прожиточного минимума, действующего в регионе проживания ребёнка (в Тульской области это 17201 рубль).