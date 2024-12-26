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Дети пленённых или пропавших российских военных будут получать ежемесячные выплаты
Фото Алексея Пирязева

Дети пленённых или пропавших российских военных будут получать ежемесячные выплаты

Соответствующий Указ подписал 26 декабря глава государства Владимир Путин.

В документе, в частности, говорится, что ежемесячная социальная выплата устанавливается детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести при выполнении задач в зоне СВО или на территории Сирийской Арабской Республики.

Выплата осуществляется со дня, указанного в приказе командира, содержащего сведения о захвате военнослужащего в плен или пропаже без вести, но не ранее, чем с 1 декабря текущего года. Сумма выплата равняется величине «детского» прожиточного минимума, действующего в регионе проживания ребёнка (в Тульской области это 17201 рубль).

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