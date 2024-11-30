В Туле турнир по самбо памяти Сергея Карцева собрал более 100 спортсменов

Сергей Карцев, тренер по самбо, в 2022 году героически погиб на СВО при исполнении боевого задания.

В субботу в спорткомплексе «Металлург» состоялся турнир по самбо памяти Сергея Карцева. На него съехались более 100 спортсменов 2009 – 2011 годов рождения из Тульской, Рязанской, Калужской и Брянской областей. Состязания проходили в 16 весовых категориях юношей и девушек.

Сергей сам являлся воспитанником спортшколы «Металлург», а после здесь же работал тренером. Турнир в память о нем стал третьим.

На церемонии открытия соревнований присутствовали родные и сослуживцы Сергея, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тульской области Николай Воробьев, Глава города Тулы Алексей Эрк, первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, депутат Тульской городской Думы, ветеран боевых действий Иван Сычев, депутат гордумы Александр Шахов и другие гости.

Соревнования были организованы при поддержке депутата Тульской городской Думы, директора спортшколы «Металлург» Надежды Козьяковой.

Глава Тулы Алексей Эрк:

– Сегодня хочется прежде всего сказать слова благодарности родителям Сергея за то, что воспитали его настоящим героем и хорошим тренером. Здесь, в зале, пока мы занимаемся юными парнями и девчонками, в нас закладывают те ценности, с которыми мы и продолжим свой жизненный путь. Тот подвиг, который совершил Сергей, это подвиг настоящего героя. Он в числе первых встал на защиту Родины и отправился в зону спецоперации. Выполняя воинский долг, совершил подвиг – ценой жизни спас командира. Вынес его с поля боя, а сам получил смертельное осколочное ранение. В памяти Сергей останется тренером, который свои умения, спортивные навыки и ценности передавал ребятам – здесь, на ковре спортивной школы. Огромное спасибо организаторам турнира за то, что они сохраняют память о нем.

Мэр пожелал спортивной удачи и честной борьбы участникам соревнований и вручил награды.

– Турнир, посвященный Сергею Карцеву, – это дань памяти и уважения нашему земляку-герою. Он сменил спортивную форму на военную, с честью служил Родине и отдал за нее самое ценное – свою жизнь. В нем удивительным образом сочетались твердость характера и мягкость души, воля к победе и желание помочь другим, – подчеркнула Надежда Козьякова.

Сергей Карцев родился 1 декабря 1996 года в Туле. С детства занимался самбо в спортшколе «Металлург». Закончил школу №24, а после факультет физической культуры ТГПУ им Л.Н. Толстого. 8 августа 2020 г. По окончании университета принял решение стать военным. Службу проходил в 51-м гвардейском парашютно-десантном Краснознамённом ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского. Участвовал в чемпионатах ВДВ по самбо и дзюдо.

5 марта 2022 г. во время специальной военной операции Сергей Карцев в составе батальонно-тактической группы удерживал занятый аэродром, на который украинские нацисты обрушили всю мощь артиллерии. Спасая своих товарищей и раненого командира, Сергей получил смертельное осколочное ранение.

Указом Президента Российской Федерации гвардии рядовой военнослужащий 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского Сергей Карцев награжден орденом Мужества посмертно. Похоронен 19 марта 2022 года на воинском кладбище Тулы с воинскими почестями.

5 мая 2022 года на фасаде спорткомплекса «Металлург», где Сергей занимался самбо, а затем работал тренером, была открыта мемориальная доска в его память. В школе, где он учился, открыли Парту Героя.