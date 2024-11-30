В Богородицке стартовал межрегиональный турнир по дзюдо памяти Владислава Шрамко

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Соревнования проводятся уже в двадцать первый раз.

30 ноября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Богородицк прошло открытие межрегионального турнира по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко.

На ковер выйдут порядка 150 спортсменов из Ростовской, Воронежской, Липецкой, Московской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Курской, Тульской областей. А также представители Республики Мордовия.

Владислава Шрамко погиб в 2003 году в возрасте 33 лет во время специальной операции в Чеченской республике. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга, был награждён орденом Мужества посмертно.