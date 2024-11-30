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В Богородицке стартовал межрегиональный турнир по дзюдо памяти Владислава Шрамко
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Богородицке стартовал межрегиональный турнир по дзюдо памяти Владислава Шрамко

Соревнования проводятся уже в двадцать первый раз.

30 ноября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Богородицк прошло открытие межрегионального турнира по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко. 

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На ковер выйдут порядка 150 спортсменов из Ростовской, Воронежской, Липецкой, Московской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Курской, Тульской областей. А также представители Республики Мордовия. 

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Владислава Шрамко погиб в 2003 году в возрасте 33 лет во время специальной операции в Чеченской республике. За мужество и отвагу, проявленную при исполнении служебного долга, был награждён орденом Мужества посмертно.

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Место
Тульская область

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